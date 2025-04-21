Мишустин в Северной Осетии посетил Беслан и "Казачий хутор"

Сегодня в Северную Осетию с рабочим визитом прибыл Михаил Мишустин. Он посетил мемориал в Беслане, уделил внимание яблочному производству и продовольственной безопасности России. В рамках визита Мишустин также встретится с Меняйло.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 мая прибыл с рабочей поездкой в Северную Осетию.

В городе Беслан он посетил мемориальный комплекс "Город Ангелов" и возложил цветы в память о погибших при теракте 1-3 сентября 2004 года в школе №1. Вместе с ним память погибших почтили глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Затем российский премьер побывал в открывшейся год назад детской музыкальной школе имени Ацамаза Макоева в Беслане.

После этого Мишустин посетил сельскохозяйственное предприятие "Казачий хутор", оно специализируется на выращивании яблок и обеспечило занятостью более 600 местных жителей.

Россия может выйти на самообеспеченность по яблокам в 2028 году, рассказал Мишустин на предприятии, это примерно 2,5 млн тонн в год.

"Многое сейчас делается для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, но нам нельзя забывать о генетике и семеноводстве. Без сомнения, самые популярные сорта яблок у нас "Антоновка" и "Жигулевское", но нужно, чтобы большинство сортов, конечно, были российскими"

– Мишустин

Также на понедельник запланирована рабочая встреча премьера и главы Северной Осетии.