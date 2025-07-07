Главы МИД России и Сирии проведут переговоры в Москве

В российской столице завтра состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Асаада аш-Шибани. Известна и повестка предстоящих переговоров.
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с сирийским министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани, встречу анонсировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики (Асаадом - ред.) аш-Шейбани"
– Мария Захарова
По словам дипломата, стороны предполагают обсудить вопросы российско-сирийских отношений, а также региональные и международные темы.