Вестник Кавказа

Главы МИД России и Сирии проведут переговоры в Москве

Главы МИД России и Сирии проведут переговоры в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российской столице завтра состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Асаада аш-Шибани. Известна и повестка предстоящих переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с сирийским министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани, встречу анонсировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики (Асаадом - ред.) аш-Шейбани"

– Мария Захарова

По словам дипломата, стороны предполагают обсудить вопросы российско-сирийских отношений, а также региональные и международные темы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.