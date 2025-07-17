Вестник Кавказа

Глава МИД Сирии посетит Россию

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава дипломатии нового Дамаска аш-Шибани прибудет в Россию в четверг.

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани планирует совершить визит в Россию, информирует Рейтер. 

"Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг"

– Рейтер 

Ранее российское дипведомство выразило надежду на деэскалацию в Сирии на фоне обострившейся ситуации на юге арабской республики. 

О важности нормализации в Сирии также высказался постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что Москва заинтересована в выправлении обстановки в стране.

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