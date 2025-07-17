Глава МИД Сирии посетит Россию

Глава дипломатии нового Дамаска аш-Шибани прибудет в Россию в четверг.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани планирует совершить визит в Россию, информирует Рейтер.
"Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг"
– Рейтер
Ранее российское дипведомство выразило надежду на деэскалацию в Сирии на фоне обострившейся ситуации на юге арабской республики.
О важности нормализации в Сирии также высказался постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что Москва заинтересована в выправлении обстановки в стране.