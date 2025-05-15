Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Пакистана сегодня провели телефонную беседу, рассказали в пакистанском внешнеполитическом ведомстве.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор. Сообщение о нем распространило внешнеполитическое ведомство Пакистана.
Во время беседы дипломаты поговорили обо всех аспектах отношений между Баку и Исламабадом.
Участники беседы обменялись мнениями по событиям в регионе и международной ситуации.
Кроме того, Джейхун Байрамов и Мухаммад Исхак Дар также обсудили предстоящий визит пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в Азербайджан.
Напомним, 25-30 мая состоится визит премьер-министра Пакистана Мохаммада Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан. Ранее он совершал официальный визит в Баку в феврале.