Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Министры иностранных дел Азербайджана и Пакистана сегодня провели телефонную беседу, рассказали в пакистанском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор. Сообщение о нем распространило внешнеполитическое ведомство Пакистана.

Во время беседы дипломаты поговорили обо всех аспектах отношений между Баку и Исламабадом.

Участники беседы обменялись мнениями по событиям в регионе и международной ситуации.

Кроме того, Джейхун Байрамов и Мухаммад Исхак Дар также обсудили предстоящий визит пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

Напомним, 25-30 мая состоится визит премьер-министра Пакистана Мохаммада Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан. Ранее он совершал официальный визит в Баку в феврале.

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