Премьер Пакистана поблагодарил Ильхама Алиева за дипломатическую поддержку

Пакистанский премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поблагодарил его за оказанную дипломатическую поддержку во время конфликта с Индией.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, рассказали в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность Ильхаму Алиеву за дипломатическую поддержку и солидарность с Пакистаном во время эскалации конфликта с Индией.

Напомним, что в период, когда Индия атаковала приграничные территории Пакистана, МИД Азербайджана решительно осудил военное нападение на страну и подчеркнул, что из-за этого погибли и пострадали десятки мирных граждан.

После того, как Нью-Дели и Исламабад заключили соглашение о двустороннем отказе от продолжения боевых действий в Джамму и Кашмире, Азербайджан поддержал это решение призвал страны организовать стабильный и конструктивный дипломатический диалог.