Баку приветствовал прекращение боевых действий между Индией и Пакистаном

Азербайджанская дипломатия призвала остановившие боестолкновения Индию и Пакистан наладить стабильный мирный диалог для разрешения противоречий и выразила надежду, что их отказ о военных действий содействует умиротворению всего региона.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики позитивно отреагировало на соглашение Нью-Дели и Исламабада о двустороннем отказе от продолжения боевых действий в Джамму и Кашмире.

Азербайджанские дипломаты выразили надежду на то, что это соглашение обеспечит деэскалацию в пакистано-индийских отношениях вплоть до их стабилизации и продвижения сторон к окончательному упрочению постоянного мира.

В связи с этим Баку призвал Нью-Дели и Исламабад организовать стабильный и конструктивный дипломатический диалог, разработать программу мер доверия и вместе разрешить существующий территориальный спор вокруг Джамму и Кашмира мирным путем.

Напомним, что Индия и Пакистан взаимно остановили боевые действия сегодня около 15:30 по московскому времени после нескольких дней обменов ракетными и бомбовыми ударами.