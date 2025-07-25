Главы МИД 15 стран поддержали идею признания Палестины

Возможность признания Палестины поддержали главы МИД 15 стран. Об этом стало известно по итогам конференции на соответствующую тему в США.

Министры иностранных дел 15 стран поддержали возможность признания Палестины по итогам конференции, прошедшей в Нью-Йорке, говорится в их совместном заявлении, которое распространил МИД Франции.

"Мы, министры иностранных дел Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии и Франции, сообщаем о готовности или положительном рассмотрении нашими странами вопроса о признании Государства Палестина"

- заявление

Подчеркивается, что это станет важнейшим шагом на пути к урегулированию на основе двух государств. Они также призвали другие страны присоединиться к их заявлению и наладить отношения с Израилем.

Помимо этого, страны готовы работать над восстановлением сектора Газа и разоружением радикального движения ХАМАС, а также его исключением из системы управления Палестиной.

Уточняется, что опрос о признании Палестины будет обсуждаться в сентябре 2025 года в рамках 80-й сессии ГА ООН.