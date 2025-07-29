Вестник Кавказа

Глава Роскосмоса встретился с экипажем Crew Dragon в США

Глава Роскосмоса встретился с экипажем Crew Dragon в США
© Фото: Роскосмос
Руководитель госкорпорации Роскосмос сегодня пообщался с экипажем космического корабля Crew Dragon, который завтра отправится к МКС, – на нем полетит на орбиту и россиянин Олег Платонов.

Встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и экипажа космического корабля Crew Dragon прошла сегодня в США, в Космическом центре имени Джона Кеннеди (США), соответствующее сообщение распространил Роскосмос.

В нем уточняется, что в составе экипажа есть российский космонавт Олег Платонов. Для него этот будет первый полет в космос.

Россиянин представил Баканову экипаж миссии и подчеркнул, что он готов к полету, так же, как и все остальные его члены.

В ответ глава Роскосмоса пожелал экипажу успеха в их работе на МКС.

"Желаем удачи и хорошей работы, ждем вас обратно"

– Баканов

Он поблагодарил космических путешественников и пожелал, чтобы все прошло гладко.

Напомним, делегация Роскосмоса, которую возглавляет Баканов, прибыла в США для встречи с и.о. администратора НАСА Шоном Даффи – первой за последние восемь лет. Она запланирована на четверг.

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