Глава Роскосмоса встретился с экипажем Crew Dragon в США

Руководитель госкорпорации Роскосмос сегодня пообщался с экипажем космического корабля Crew Dragon, который завтра отправится к МКС, – на нем полетит на орбиту и россиянин Олег Платонов.

Встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и экипажа космического корабля Crew Dragon прошла сегодня в США, в Космическом центре имени Джона Кеннеди (США), соответствующее сообщение распространил Роскосмос.

В нем уточняется, что в составе экипажа есть российский космонавт Олег Платонов. Для него этот будет первый полет в космос.

Россиянин представил Баканову экипаж миссии и подчеркнул, что он готов к полету, так же, как и все остальные его члены.

В ответ глава Роскосмоса пожелал экипажу успеха в их работе на МКС.

"Желаем удачи и хорошей работы, ждем вас обратно"

– Баканов

Он поблагодарил космических путешественников и пожелал, чтобы все прошло гладко.

Напомним, делегация Роскосмоса, которую возглавляет Баканов, прибыла в США для встречи с и.о. администратора НАСА Шоном Даффи – первой за последние восемь лет. Она запланирована на четверг.