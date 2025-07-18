Гендиректор "Роскосмоса" начинает визит в США

"Роскосмос" подтвердил визит своего гендиректора в США. Цель поездки - первая за 8 лет встреча с руководством NASA.

Гендиректор "Роскосмоса" прилетел в Соединенные Штаты. Об этом поведали в самой госгорпорации.

"Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством NASA. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за 8 лет"

– пресс-служба "Роскосмоса"

В ходе поездки он также побывает в структурных подразделениях Космического центра имени Джонсона и ознакомится с их работой.

Помимо этого, российская делегация намерена посетить производственное подразделение компании Boeing, где осуществляется разработка многоразового пилотируемого транспортного корабля CST-100 Starliner, и пообщаться с руководством космической программы компании.

"Накануне старта миссии Crew-11, который запланирован на 31 июля, Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрёстных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Для россиянина это станет первым полетом в космос"

– "Роскосмос"

Кроме того, у Баканова запланировано в мероприятиях, которые связаны с проверкой готовности к запуску очередной миссии на МКС. Они пройдут в Космическом центре имени Джона Кеннеди