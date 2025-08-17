Глава РФПИ назвал важным днем в дипломатии встречу в Белом доме

В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с участием европейских лидеров. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ее важным днем в дипломатии.

Сегодняшний день стал важным в дипломатии, основное внимание уделяется обсуждению прочного мира на Украине, а не временному прекращению огня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Сегодня важный день в дипломатии, и основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня"

- Кирилл Дмитриев

Напомним, что встреча президентов США и Украины прошла в Белом доме с участием европейских лидеров – главы Франции, Великобритании, Германии, Италии и Финляндии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО.

После этого Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым тот встречался на Аляске 15 августа. Их беседа продлилась около 40 минут.