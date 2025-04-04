Глава РФП получил награду от Торговой палаты США

Торговая палата США отметила заслуги Кирилла Дмитриева. Награда вручена на укрепление российско-американского диалога.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты США в РФ (AmCham).

О получении награды Дмитриев сообщил накануне на своей странице в в соцсети X.

"Получил награду Торговой палаты США "За лидерство в укреплении диалога между США и Россией"

– Кирилл Дмитриев

Он напомнил, что на конец 2025 года на территории РФ работают свыше 150 американских компаний – основная их часть (70%) работает в России четверть века и более.

Политика предыдущего главы Белого дома Джо Байдена привела к тому, что бизнес США потерял "свыше $300 млрд упущенной прибыли в России", добавил глава РФПИ.