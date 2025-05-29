Вестник Кавказа

Глава Минобороны Сирии прибыл в Москву

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Россию прибыл министр обороны Сирии. Ранее в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова и его сирийского коллеги.

Руководитель сирийского оборонного ведомства Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Россию, передает агентство SANA.

Отмечается, что министр обороны Арабской Республики намерен провести переговоры со своим российским коллегой Андреем Белоусовым.

Издание подчеркивает, что руководители министерств планируют обсудить ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Напомним, сегодня состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Сирии. Стороны обсудили двусторонние отношения

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.