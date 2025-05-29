Глава Минобороны Сирии прибыл в Москву

В Россию прибыл министр обороны Сирии. Ранее в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова и его сирийского коллеги.
Руководитель сирийского оборонного ведомства Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Россию, передает агентство SANA.
Отмечается, что министр обороны Арабской Республики намерен провести переговоры со своим российским коллегой Андреем Белоусовым.
Издание подчеркивает, что руководители министерств планируют обсудить ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес.
Напомним, сегодня состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Сирии. Стороны обсудили двусторонние отношения