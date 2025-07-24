Лавров: Россия поможет Сирии преодолеть кризис

Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Асаад аш-Шибани впервые встретились в столице РФ. В центре обсуждения - развитие двусторонних отношений и ключевые международные и региональные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров впервые проводит переговоры с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш‑Шибани, прибывшим в Москву с официальным визитом 31 июля.

О визите сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что в ходе переговоров будут затронуты важные направления двустороннего сотрудничества, международная и региональная повестка, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров отметил, что Россия намерена содействовать преодолению кризисных вызовов и полной нормализации ситуации в Сирии. Он также выразил надежду на участие президента Ахмеда аш-Шараа в предстоящем саммите Россия-Лига арабских государств, запланированном на 15 октября.

В свою очередь, аш‑Шибани подчеркнул заинтересованность Дамаска в развитии стратегического диалога с Москвой, отметив историческую глубину связей двух народов и необходимость совместно преодолевать существующие трудности.

"Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении"

- Асаад аш‑Шибани

Известно, что Россия и Сирия поддерживают регулярные контакты: российское посольство в Дамаске продолжает работу, а Москва активно взаимодействует с новой администрацией. Ранее российский МИД выразил обеспокоенность обострением обстановки в Сирии, где произошли столкновения между друзами, бедуинами и правительственными силами.