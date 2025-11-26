Вестник Кавказа

Глава МИД Турции отправится в Германию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан проведет переговоры с Йоханном Вадефулем. Планируется обсуждение урегулирования украинского конфликта, а также ситуации в секторе Газа.

Глава дипведомства Турции Хакан Фидан совершит визит в Германию 28 ноября. Фидан проведет встречу с коллегой Йоханном Вадефулем, информирует МИД Турции. 

Согласно информации дипведомства Турции, планируется обсуждение украинской нормализации, а также обстановку в Газе в контексте режима перемирия. Глава МИД Турции намерене затронуть гуманитарную ситуацию. 

"Хакан Фидан подчеркнет необходимость обеспечения постоянного режима прекращения огня, бесперебойной доставки гуманитарной помощи, начала восстановительных работ и вывода израильских войск"

– МИД Турции

