Глава МИД Турции отправится в Германию

Хакан Фидан проведет переговоры с Йоханном Вадефулем. Планируется обсуждение урегулирования украинского конфликта, а также ситуации в секторе Газа.
Глава дипведомства Турции Хакан Фидан совершит визит в Германию 28 ноября. Фидан проведет встречу с коллегой Йоханном Вадефулем, информирует МИД Турции.
Согласно информации дипведомства Турции, планируется обсуждение украинской нормализации, а также обстановку в Газе в контексте режима перемирия. Глава МИД Турции намерене затронуть гуманитарную ситуацию.
"Хакан Фидан подчеркнет необходимость обеспечения постоянного режима прекращения огня, бесперебойной доставки гуманитарной помощи, начала восстановительных работ и вывода израильских войск"
– МИД Турции