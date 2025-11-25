Замглавы МИД России встретился с послом Турции

Сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу с послом Турции в России Танжу Бильгичем.
Встреча замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и посла Турции в РФ Танжу Бильгича состоялась в среду в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что дипломаты поговорили о состоянии и перспективах сотрудничества Москвы и Анкары на многосторонних площадках. Стороны также поговорили о взаимной поддержке кандидатур в международных организациях.
"Затронут ряд актуальных вопросов региональной повестки дня"
– МИД России
Сергей Вершинин и Танжу Бильгич договорились поддерживать позитивную динамику регулярных российско-турецких контактов на различных уровнях.