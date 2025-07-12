Глава МИД России выступит на Генассамблее ООН

Сергей Лавров выступит ближайшей осенью на Генассамблее ООН. Глава российского внешнеполитического ведомства посещал Генассамблею в прошлом году.

Глава МИД России Сергей Лавров должен выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом свидетельствует расписание, предоставленное офисом председателя 79-й сессии ГА.

Согласно информации, выступление руководителя российского внешнеполитического ведомства состоится 27 сентября в рамках недели высокого уровня Генассамблеи. В один день с ним выступят представили Беларуси, Германии, ОАЭ, Канады и Кубы, передает РИА Новости.

Напомним, в прошлом году Лавров посещал ООН на неделе высокого уровня. Участие российского министра в предстоящей Генассамблее в Москве пока не подтверждали.