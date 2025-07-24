Вестник Кавказа

Председатель Еврокомиссии встретится с президентом США 27 июля

Председатель Еврокомиссии встретится с президентом США 27 июля
© Фото: Белый дом
Встреча главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа пройдет в это воскресенье. Она состоится в рамках частного визита главы Белого дома в Шотландию.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27 июля. Темой обсуждения станут торговые отношения между ЕС и Вашингтоном.

"После продуктивного разговора с президентом США мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и способы их укрепления"

- Урсула фон дер Ляйен

Ранее глава Белого дома выразил мнение, что вероятность достижения США успешного соглашения с ЕС по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше.

Напомним, что Дональд Трамп намерен посетить Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Ожидается, что он, помимо прочего, проведет неформальную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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