Вестник Кавказа

ЕС и США приблизились к достижению соглашения по торговле

ЕС и США приблизились к достижению соглашения по торговле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель и Вашингтон приблизились к достижению соглашения по торговым пошлинам.

Евросоюз и США близки к заключению соглашения по торговым тарифам, сообщили в Еврокомиссии, поведал представитель органа Олоф Жилл. 

"Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС"

– Олоф Жилл

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС и США намерены на этой неделе провести переговоры по торговле. Это происходит на фоне объявленного президентом США Дональдом Трампом дедлайна на заключение торговых соглашений, который приходится на 1 августа. 

Также стало известно, что Брюссель прорабатывает ответные меры, если стороны не придут к соглашению. ЕС намерен ответить зеркальными пошлинами на американский импорт.

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