Глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи приземлился в Москве

Иранские медиа сообщают о прибытии в российскую столицу главы иранской дипломатии Аббаса Аракчи. Министр встретится с президентом Владимиром Путиным для обсуждения принципиально новой ситуации в регионе, возникшей в связи с американскими бомбардировками иранских ядерных заводов.

Сегодня вечером из Ирана в Россию с экстренным визитом прибыл руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи, проинформировали иранские СМИ. Самолет с министром приземлился в Москве.

Напомним, ранее Аракчи анонсировал свой визит в Россию для личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Тегеран запланировал эту поездку главы МИД в Москву еще до американской бомбардировки иранских ядерных объектов, осуществленной сегодня рано утром.

Уточняется, что тема визита Аракчи в российскую столицу была скорректирована: если прежде предполагались переговоры по прекращению боевых действий ирано-израильского конфликта, то теперь министр иностранных дел Ирана будет говорить в Москве о принципиальной новой ситуации на Ближнем Востоке, созданной атакой ВВС США на Иран.

Помимо Владимира Путина Аббас Аракчи встретится с дипломатическим и, возможно, военным руководством России.