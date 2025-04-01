Германия отозвала своего посла в Грузии

Депутаты грузинского парламента облегченно вздохнули после отзыва Германией своего посла в стране, который не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны.

МИД Германии сегодня, 19 октября, вызвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с требованием оценки его деятельности в Тбилиси.

Представители парламентского большинства Грузии из партии "Грузинская мечта" уже назвали единственно верным отзыв посла Германии на родину, назвав его действия прямым вмешательством во внутренние дела страны, передает Sputnik Грузия.

"Недавнее поведение посла Германии является не только вмешательством во внутренние дела грузинского государства, но и нарушением основных принципов Венской конвенции, в соответствии с которыми дипломаты назначаются в страну"

- депутат от "Грузинской мечты" Мариам Лашхи

Как отметила депутат, дипломат нарушил и европейские ценности, беззастенчиво вмешиваясь во внутренние дела страны и открыто поддерживая преступников, что вызвало множество вопросов у самих европейских парламентариев.

Недипломатичное поведение Петера Фишера неприемлемо для самого немецкого сообщества, где по-прежнему сильны демократические настроения, заявила и член партии "Сила народа" Эка Сепашвили.

Напомним, власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма, радикалов. На этом фоне его всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.