Германия и Ирак призывают продолжить переговоры Ирана и США

Главы МИД Ирака и Германии провели телефонный разговор. Они выступили за продолжение переговоров Ирана и США и обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

Главы МИД Ирака и Германии Фуад Хусейн и Йоханн Вадефуль выступили за продолжение переговоров Ирана и США по ядерной программе в ходе совместного разговора по телефону, рассказало иракское агентство INA.

Они подчеркнули важность продолжения переговорного процесса, который выступает "основополагающим шагом к снижению напряженности", между Тегераном и Вашингтоном, а также странами ЕС в вопросе ядерной программы Ирана.

Главы внешнеполитических ведомств в течение беседы также подняли на обсуждение текущую ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы безопасности, с которыми приходится сталкиваться региону, в том числе на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Напомним, что глава МИД Омана, который занимает роль посредника, заявил об отмене нового раунда переговоров между Ираном и США, который должен был пройти в Маскате сегодня, 15 июня.