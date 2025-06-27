Georgian Airways вернулась к выполнению рейсов между Тбилиси и Тель-Авивом

В среду грузинский перевозчик Georgian Airways возобновил выполнение рейсов из Тбилиси в Тель-Авив. Приостановка полетов длилась два дня.

Авиакомпания Georgian Airways возобновила выполнение регулярных рейсов по маршруту Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси.

Утром 2 июля самолет из грузинской столицы вылетел в 06:10, рейс из Тель-Авива должен состоятся в 09:40. В компании отметили, что полеты в Израиль будут осуществляться с учетом текущей оперативной обстановки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности для пассажиров.

Ранее сообщалось, что перевозчик отменил рейсы в Тель-Авив на 30 июня и 1 июля - Израиль не смог предоставить гарантий безопасности.