Генсек ОТГ поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости.

Генсекретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме Кубанычбек Омуралиев, от лица ОТГ и от себя лично, сердечно поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости Азербайджана, а также передал наилучшие пожелания.

"Азербайджанская Республика, достигшая после восстановления независимости большого прогресса в политической, экономической и социальной сферах, получила дальнейшее развитие благодаря мудрой политике Вашего превосходительства, отличалась активным участием в региональных и международных вопросах, стала лидирующей страной региона, особенно благодаря Вашим усилиям по содействию миру, стабильности, сотрудничеству и процветанию"

– Кубанычбек Омуралиев

Глава ОТГ еще раз выразил Ильхаму Алиеву глубокую признательность за постоянную всестороннюю поддержку ОТГ и за его инициативы. Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что 12-й Саммит ОТГ, который состоится в нынешнем году в Азербайджане, позволит еще больше упрочить сотрудничество и солидарность тюркских стран.

Генсек ОТГ пожелал Ильхаму Алиеву постоянных успехов, а всему народу Азербайджана – "благополучия, процветания и счастья".

Напомним, что День независимости Азербайджана отмечается 28 мая.