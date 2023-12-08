Генпрокуратура последит за ценами на новогодних ярмарках в Узбекистане

Празднование Нового года в Узбекистане обсуждалось сегодня на совещании, которое провел президент. Шавкат Мирзиеев дал ряд поручений, чтобы праздники в республике прошли весело и безопасно.

Новогодние мероприятия, в том числе организация специальных ярмарок, стали предметом ряда поручений, которые дал президент Узбекистана по итогам совещания.

Как рассказали в его пресс-службе, поставлена цель – обеспечить благоприятные условия на новогодние праздники.

Планируется провести культурные мероприятия – они должны быть организованы на высоком уровне.

На рынках будут устроены новогодние ярмарки, цены на товары на них будут снижены. Случаи завышения будет отслеживать и пресекать Генпрокуратура страны.

На совещании обсуждались также моменты, связанные с транспортом и инфраструктурой. Так, глава государства поручил поддерживать стабильную работу общественного транспорта, содержать в порядке остановки и дороги, принимать меры для улучшения ситуации с безопасностью дорожного движения.