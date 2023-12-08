Гостей Сочи будут встречать новогодние ярмарки

Сегодня в кубанском городе-курорте Сочи открылись новогодние ярмарки – они оформлены в едином стиле, а купить в них можно сувениры и новогодние подарки.

Жителей и гостей курортного Сочи, которые сегодня вышли на променад по улицам города, в привычных местах встретили необычные павильоны – предновогодние ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Красочные торговые зоны организованы в едином новогоднем стиле, разработанном городскими властями по поручению главы Сочи, а купить в них жители и гости курорта могут новогодние сувениры, подарки, сладости и все, чем славятся местные производители, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи Кирилл Ярыш, передает "АиФ-Юг".

Новогодние ярмарки "поселились" на курорте надолго – некоторые из них будут работать до конца года, некоторые – до конца января, а уже 15 декабря в городе появятся еще 22 площадки, на которых будут торговать лесными красавицами елками – символом Нового года. Что интересно, оформлены они будут в том же едином "новогоднем" стиле.