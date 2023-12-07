В Сочи ограничат движение на Новый год

В новогодние праздники сочинские власти просят жителей не выезжать на личных автомобилях, а проезд на горнолыжные курорты будет перекрыт для автомобилей без зимних шин.

Власти Сочи заявили об ограничении движения в городе и горном кластере в связи с новогодними праздниками и большим потоком туристов. На горнолыжные курорты можно будет попасть только на машинах, которые будут оснащены зимней резиной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, будет ограничен в соответствии с обновленными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации, которые вступили в силу 1 сентября 2023 года"

– администрация Сочи

Кроме этого, городские власти подчеркивают, что на время зимних каникул увеличат количество общественного транспорта, который будет регулярно курсировать из Сочи в

Красную Поляну. Администрация призывает жителей и гостей города отказаться от поездок на личном транспорте на территорию горнолыжных курортов и воспользоваться маршрутными автобусами.

Отмечается, что в период новогодних праздников автобусов, которые доставляют в горный кластер, станет значительно больше, их количество достигнет 62.

Также увеличится число специальной техники, которая будет работать на дорогах горнолыжных курортов.

"Для отсыпки дорог на случай гололедицы предусмотрено свыше 7,5 тыс. тонн противогололедных материалов. В случае неблагоприятных погодных условий количество техники и рабочих увеличат"

- администрация Сочи