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Геном человека будут изучать в Сырдарье

Геном человека будут изучать в Сырдарье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лабораторию по изучению человеческого генома могут открыть в Сырдарьинской области. Работа над проектом будет вестись совместно с китайскими учеными.

В Сырдарьинской области может быть создан биотехнологический кластер, такую возможность обсудили министр науки Узбекистана на встрече с главой китайской BGI Group.

Переговоры между Иброхимом Абдурахмоновым и Ван Жианом проходили в хокимияте региона.

Китайский топ-менеджер заявил, что в Узбекистане планируется, совместно с пекинскими учеными, открыть лабораторию, аналогичную действующей в Пекинском университете - там исследуют геном не только человека, но также растений и животных.

"Здесь будут изучать геномы, проводить различные исследования, создавать новые вакцины и новые методы лечения"
— сказал Ван Жиан.

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