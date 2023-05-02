Геном человека будут изучать в Сырдарье

Опубликовано: 21:37, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лабораторию по изучению человеческого генома могут открыть в Сырдарьинской области. Работа над проектом будет вестись совместно с китайскими учеными.

В Сырдарьинской области может быть создан биотехнологический кластер, такую возможность обсудили министр науки Узбекистана на встрече с главой китайской BGI Group.

Переговоры между Иброхимом Абдурахмоновым и Ван Жианом проходили в хокимияте региона.

Китайский топ-менеджер заявил, что в Узбекистане планируется, совместно с пекинскими учеными, открыть лабораторию, аналогичную действующей в Пекинском университете - там исследуют геном не только человека, но также растений и животных.

"Здесь будут изучать геномы, проводить различные исследования, создавать новые вакцины и новые методы лечения"

— сказал Ван Жиан.