Геном человека будут изучать в Сырдарье

Лабораторию по изучению человеческого генома могут открыть в Сырдарьинской области. Работа над проектом будет вестись совместно с китайскими учеными.
В Сырдарьинской области может быть создан биотехнологический кластер, такую возможность обсудили министр науки Узбекистана на встрече с главой китайской BGI Group.
Переговоры между Иброхимом Абдурахмоновым и Ван Жианом проходили в хокимияте региона.
Китайский топ-менеджер заявил, что в Узбекистане планируется, совместно с пекинскими учеными, открыть лабораторию, аналогичную действующей в Пекинском университете - там исследуют геном не только человека, но также растений и животных.
"Здесь будут изучать геномы, проводить различные исследования, создавать новые вакцины и новые методы лечения"
— сказал Ван Жиан.