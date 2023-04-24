В Джизаке открылся второй российско-узбекский технопарк

В Джизаке сегодня прошло торжественное открытие российско-узбекского технопарка, построенного с участием Технополиса "Химград" из Татарстана. В церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов, который находится в Узбекистане с рабочим визитом, - сообщила пресс-служба главы российского региона.
Стороны договорились о его открытии в ходе предыдущего визита Рустама Минниханова в Джизак в октябре минувшего 2022 года. "Химград" подготовил мастер-план площадки, где смогут разместиться не менее 36 компаний-резидентов, в которых смогут трудиться 1100 человек, в объект было инвестировано $60 млн.
"Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева", - отметил Рустам Мииниханов, обращаясь к участникам мероприятия, передает Sputnik Узбекистан.
Также в церемонии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрованных и хоким Джизакской области Эргаш Салиев.
Это уже второй российско-узбекский технопарк. Первый, технопарк "Чирчик", заработал под Ташкентом около года назад.