Сейсмологи из Японии направляются в Алматы

В Алматы с трехдневным визитом прибудут сейсмологи из Японии. Они примут участие в тематическом семинаре.
«16–19 апреля Казахстанское агентство международного развития KazAID, МИД Казахстана организуют в Алматы семинар с участием японских специалистов по вопросам сейсмической безопасности. Соорганизаторами мероприятия выступает японское агентство JICA»
– официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров
Японские сейсмологи на семинаре расскажут о сейсмической безопасности, передовых технологиях и стандартах в области сейсмоизоляции и сейсмическом строительстве.
«Эксперты также изучат недавние землетрясения в Алматы и Ното (город в Японии), что поможет в будущем разработать стратегии предотвращений сейсмических рисков»
– Айбек Смадияров
С начала года в Алматы было зафиксировано несколько землетрясений, в том числе пятибалльные. Последнее произошло 12 апреля и почти не ощущалось.