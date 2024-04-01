Сейсмологи из Японии направляются в Алматы

Землетрясение в Алматы изучат японские ученые. Сейсмологи прибудут в Казахстан и расскажут о сейсмоизоляции и мерах безопасности при подземных толчках.

В Алматы с трехдневным визитом прибудут сейсмологи из Японии. Они примут участие в тематическом семинаре.

«16–19 апреля Казахстанское агентство международного развития KazAID, МИД Казахстана организуют в Алматы семинар с участием японских специалистов по вопросам сейсмической безопасности. Соорганизаторами мероприятия выступает японское агентство JICA»

– официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

Японские сейсмологи на семинаре расскажут о сейсмической безопасности, передовых технологиях и стандартах в области сейсмоизоляции и сейсмическом строительстве.

«Эксперты также изучат недавние землетрясения в Алматы и Ното (город в Японии), что поможет в будущем разработать стратегии предотвращений сейсмических рисков»

– Айбек Смадияров

С начала года в Алматы было зафиксировано несколько землетрясений, в том числе пятибалльные. Последнее произошло 12 апреля и почти не ощущалось.