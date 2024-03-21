Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 5,3 ощутили в Казахстане

Землетрясение магнитудой 5,3 ощутили в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане этим утром произошло землетрясение. Природное явление ощущалось в Жамбылской области. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Новое землетрясение зафиксировано сегодня в Казахстане.

По данным сеймологов, эпицентр природного явления располагался западнее Алматы, на расстоянии в 308 км. Очаг залегал на глубине 25 км, магнитуда -  MPV 5.3.

Подземные толчки случились в 11.14 по местному времени, ощутимость составила 2 балла. Землетрясение почувствовали жители поселка Мерке в Жамбылской области.

Ранним утром 1 апреля землетрясение произошло на территории Китая, добавили казахстанские ученые.

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