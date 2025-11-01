Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге провело прием в честь Дня Победы в Карабахской войне

В Санкт-Петербурге сегодня отметили приближающийся юбилей победы Азербайджана в Карабахской войне – в преддверии 8 ноября посольский прием организовало генконсульство АР.

Азербайджанские дипломаты провели сегодня праздничный прием в генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге, посвященный грядущему пятилетнему юбилею республики в Карабахской войне, который будет отмечаться в эту субботу, 8 ноября.

Гостей в санкт-петербургском генконсульстве встречали посол АР в РФ Рахман Мустафаев и исполняющий обязанности генерального консула Анар Юсифзаде.

В мероприятии участвовали генеральный консул Турции Башар Башол, почетный консул Пакистана Рауф Абдул Ринд, заместитель генсека Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, полпред Милли Меджлиса Айдын Джафаров, а также азербайджанские офицеры, получающие образование в структурах Минобороны России.

Как рассказали в посольстве АР, встреча началась с минуты молчания в память об азербайджанских воинах, отдавших свои жизни за победу республики в Карабахской войне и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Рахман Мустафаев и Анар Юсифзаде в торжественных речах подчеркнули значимость Дня Победы, 8 ноября, в современной истории Азербайджана. Гости посольского приема получили исчерпывающие сведения о прогрессе в восстановлении населенных пунктов и инфраструктуры освобожденных от армянской оккупации Карабаха и Восточного Зангезура.

В генконсульстве для участников мероприятия была развернута выставка фотографий о Дне Победы и продемонстрирована кинокартина.