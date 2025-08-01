Геленджик может оказаться полупустым в бархатный сезон

Несмотря на то, что здравницы Геленджика в преддверии бархатного сезона стали снижать цены на проживание, повышенного интереса у туристов это событие не вызвало – в чем причины, разъяснили в АТОР.

Теплое море, комфортная погода и спад ажиотажа всегда привлекали туристов в кубанский курортный Геленджик именно в бархатный сезон, который здесь длится с начала осени до середины октября, однако сейчас спрос на осенние туры, несмотря на прямое авиасообщение, далек от ажиотажного, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Бронирования идут, но их количество сопоставимо с прошлогодними объемами, а в лучшем случае опережает их лишь на 5–10%. Как полагают в туристических компаниях, спрос на туры в бархатный сезон пока "не раскачался" – это заметно и по тому, что большинство туристов покупают туры в Геленджик за 7 дней и менее до заезда.

На выбор мест осеннего отдыха оказала влияние погода, которая в августе отдыхающих не баловала - смерчи, грозы, дожди, море штормило. Открытие нового аэропорта тоже особо не радовало ни ценами на перелет, стартующими от от 40-42 тыс рублей с багажом из Москвы, ни периодическими закрытиями воздушной гавани то из-за погоды, то из-за вопросов безопасности.

Бархатный сезон в Геленджике, как и летний, будет в целом сопоставим с прошлогодним, заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

"Открытие прямых рейсов в Геленджик, безусловно, только в плюс, но объемы этих полетных программ не такие большие. Сейчас на курорт выполняется 6–7 прямых рейсов в день, это примерно тысяча человек в день. Большинство же туристов по-прежнему добирается в Геленджик на автомобилях. Прямое авиасообщение сильного притока отдыхающих, который бы резко изменил картину, не даст"

- Сергей Ромашкин

Ну а что с ценами? Да, цены в отелях Геленджика снижаются до 25%, однако спрос по гостиничным объектам курорта распределяется неравномерно. Лучше бронируются более бюджетные объекты, в меньшей степени – более дорогие, потому что они все равно "кусаются" – так, стоимость заезда на 7 ночей в отель 5* с одними только завтраками стартует от 168,5 тыс рублей за двоих, и это – без учета проезда.