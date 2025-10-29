Gaztrade и Azexport подписали соглашение о сотрудничестве в Баку

В Баку состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между азербайджанской Azexport и казахстанской Gaztrade. Документ предусматривает расширение товарооборота и экспорта между странами.

В рамках Евразийского форума по франчайзингу в Баку азербайджанская Azexport и казахстанская Gaztrade подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

Договоренности в рамках подписанного протокола позволят увеличить объемы цифровой торговли между Азербайджаном и Казахстаном. Также соглашение поспособствует расширению общего экспорта между странами и наращиванию присутствия на мировых рынках.

Евразийский форум по франчайзингу проводится впервые после создания Евразийского союза франчайзинга в мае текущего года. В составе объединения - Азербайджан, Россия, Казахстан, Узбекистан и Дубай.

В официальном открытии форума приняли участие представители государственных органов, предприниматели, инвесторы. Среди них - председатель Совета директоров Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов, заместитель министра торговли Казахстана Айджан Биджанова, исполнительный директор Gaztrade Айнур Амирбекова и другие.