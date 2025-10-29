В Баку стартовала III Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций

В столице Азербайджана начала работу III международная выставка медицинских инноваций. В составе участников - делегаты из 14 стран.

III Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций (Medinex) стартовала в Баку. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения АР Теймур Мусаев, заместитель министра здравоохранения АР Расим Исмайылов и другие официальные лица.

Расим Исмайылов отметил значение этого мероприятия для прогресса национальной системы здравоохранения.

"Выставка Medinex является важной платформой для ознакомления медицинских специалистов с новыми технологиями, развития существующих и установления новых партнерских отношений"

- Расим Исмайылов

Участники мероприятия представят новейшие образцы медицинского оборудования и других специализированных товаров. На площадках выставки заявлены участники из 14 стран. Среди них - Азербайджан, Российская Федерация, Беларусь, Турция, Франция, Германия, Катар и другие.

Выставка проходит в Бакинском Экспо-центре с 30 октября по 1 ноября.