Вестник Кавказа

Футболиста Кварацхелия наградят почетным орденом за победу в Лиге чемпионов

Футболиста Кварацхелия наградят почетным орденом за победу в Лиге чемпионов
© Фото: сайт УЕФА
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия одержал победу в финале Лиги чемпионов в составе "ПСЖ". За это его наградят орденом Победы Святого Георгия.

Футболист Хвича Кварацхелия получит почетный орден Победы Святого Георгия, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Хвича Кварацхелия будет награжден за победу в финале Лиги чемпионов в составе команды "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

"У нас есть традиция, когда наши спортсмены покоряют высокие вершины, мы представляем их к высшим государственным наградам. Я думаю, победа в Лиге чемпионов – это именно тот успех, который заслуживает такой высокой оценки"

- Ираклий Кобахидзе

Орден Победы Святого Георгия также вручат экс-футболисту "Милана", двукратному чемпиону ЛЧ и текущему мэру Тбилиси Кахе Каладзе и баскетболисту Зазе Пачулия.

Решение об этом было согласовано с президентом Михаилом Кавелашвили и главой парламента Шалвой Папуашвили.

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