Футболиста Кварацхелия наградят почетным орденом за победу в Лиге чемпионов

Футболист Хвича Кварацхелия получит почетный орден Победы Святого Георгия, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Хвича Кварацхелия будет награжден за победу в финале Лиги чемпионов в составе команды "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
"У нас есть традиция, когда наши спортсмены покоряют высокие вершины, мы представляем их к высшим государственным наградам. Я думаю, победа в Лиге чемпионов – это именно тот успех, который заслуживает такой высокой оценки"
- Ираклий Кобахидзе
Орден Победы Святого Георгия также вручат экс-футболисту "Милана", двукратному чемпиону ЛЧ и текущему мэру Тбилиси Кахе Каладзе и баскетболисту Зазе Пачулия.
Решение об этом было согласовано с президентом Михаилом Кавелашвили и главой парламента Шалвой Папуашвили.