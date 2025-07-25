ФСБ оперативно наладила выдачу разрешений иностранным танкерам – СМИ

Федеральная служба безопасности, по данным источников, менее чем за сутки запустила механизм получения разрешений иностранными танкерами на заход в российские порты.

Процедура выдачи иностранным танкерам разрешений на заход в порты России была отработана ФСБ менее чем за 24 часа, сообщают СМИ.

О том, что танкеры с нефтью теперь снова могут заходить в российские порты, получив для этого особое разрешение, пишет, в частности, Reuters со ссылкой на источники.

"ФСБ России начала выдавать разрешения на заход танкеров в порты Черного моря, что позволило возобновить экспорт нефти из Казахстана после почти дневной остановки"

– источники

В сообщении также приводится заявление Минэнерго Казахстана о том, что компания "КазТрансОйл" проводит переговоры с владельцем нефтяного терминала по поводу дополнительных мер безопасности в порту Усть-Луга (РФ) в Балтийском море.

Напомним, 21 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ужесточаются правила захода иностранных судов в российские порты. Теперь для этого нужно разрешение капитана порта, причем согласованное с ФСБ.