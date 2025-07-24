Франция доставит в Газу гумпомощь по воздуху

Франция направит гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху. Транспортные самолеты будут сбрасывать грузы над анклавом.

Транспортные самолеты Франции будут доставлять гуманитарную помощь в Газу в ближайшее время, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в дипведомстве.

"Будут приняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности населения во время этих операций"

– сообщение СМИ

Как отмечает источник агентства в дипломатических кругах, доставка по воздуху не отменяет необходимости наземных поставок помощи по гуманитарным коридорам, Париж работает в этом направлении.

Напомним, что ФРГ и Иордания также планируют сбрасывать грузы с самолетов для жителей Газы.