Вестник Кавказа

Франция доставит в Газу гумпомощь по воздуху

Франция доставит в Газу гумпомощь по воздуху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Франция направит гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху. Транспортные самолеты будут сбрасывать грузы над анклавом.

Транспортные самолеты Франции будут доставлять гуманитарную помощь в Газу в ближайшее время, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в дипведомстве. 

"Будут приняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности населения во время этих операций"

– сообщение СМИ 

Как отмечает источник агентства в дипломатических кругах, доставка по воздуху не отменяет необходимости наземных поставок помощи по гуманитарным коридорам, Париж работает в этом направлении. 

Напомним, что ФРГ и Иордания  также планируют  сбрасывать грузы с самолетов для жителей Газы.

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