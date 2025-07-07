Flynas расширяет авиасообщение с Россией

Саудовская авиакомпания намерена увеличить частоту полетов в Москву и запустить рейсы в другие города России.

Сегодня, 1 августа, в московском аэропорту Внуково приземлился первый регулярный рейс Flynas из Эр-Рияда. Это событие стало важным шагом в развитии туризма и укреплении связей между странами, заявил глава авиакомпании Бандера Аль-Моханна.

Он отметил, что маршрут открывает новые возможности для туристов обеих стран. В России проживает около 25 миллионов мусульман, и Flynas рассчитывает упростить их поездки к святым местам. Кроме того, в планах перевозчика - выход на новые направления внутри России. Аль-Моханна также подчеркнул привлекательность РФ как туристического направления: наличие богатой культуры и истории, а также красивых пейзажей.

В настоящее время выполняется три рейса в неделю между столицами, однако компания стремится увеличить их количество в ближайшем будущем. Авиакомпания получила разрешение на выполнение до четырех рейсов в неделю по маршруту Москва-Эр-Рияд в период с 1 августа по 25 октября. Ранее полеты между странами выполнялись в основном в рамках паломничества на хадж.

По данным АТОР, Саудовская Аравия также стала одним из самых быстрорастущих направлений въездного туризма в Россию, показав 47-кратный рост по сравнению с допандемийным 2019 годом.