Фигуристка Вероника Жилина получила азербайджанский паспорт

Российская фигуристка Вероника Жилина получила гражданство Азербайджана. По ее словам, Азербайджан стал для нее вторым домом.

Спортсменка Вероника Жилина получила азербайджанское гражданство, об этом рассказала сама фигуристка.

Она напомнила, что после тяжелой травмы на протяжении двух сезонов не участвовала в соревнованиях в России и не входит в основной состав сборной.

Жилина выразила глубокую благодарность России и всем, кто помогал ей здесь. Она рассказала, что несколько лет назад связала свою жизнь с Азербайджаном и часто летает в Баку. Паспорт фигуристка, по ее словам, получила недавно.

"Азербайджан – страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег. Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, которой сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце"

– Вероника Жилина

Спортсменка добавила, что ожидает разрешения на переход.

Напомним, накануне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не разрешила Жилиной выступать за Азербайджан, пояснив, что она все еще остается членом российской сборной.