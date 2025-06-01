Федерация мини-футбола Азербайджана получит 2 млн манатов

Ильхам Алиев распорядился финансово поощрить Федерацию мини-футбола Азербайджана за победу на чемпионате мира.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев распорядился оказать дополнительную финансовую поддержку Федерации мини-футбола страны.

Как поясняется в распоряжении главы государства, средства выделяются за победу на чемпионате мира 2025 года. Поощрение будет направлено из Резервного фонда.

Напомним, что сборная Азербайджана по мини-футболу впервые в истории стала чемпионом мира. В финале прошедшего в Баку турнира национальная команда страны уверенно переиграла команду Венгрии со счетом 4:2.