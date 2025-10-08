Фарид Гаибов избран председателем COP10

Глава министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов сегодня был избран председателем 10-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в понедельник стал председателем 10-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (сокращенно COP10).

Событие стартовало сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В ходе мероприятия состоялось выступление Фарида Гаибова.

В ходе сессии прошли выборы председателя COP10. Большинство участников сессии проголосовали за Фарида Гаибова.

Стоит отметить, что в 2022 году Фарида Гаибова избрали председателем Межправкомитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS). В следующем году он был избран зампредседателя 9-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).