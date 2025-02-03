Фальшивые сладости и кофе выпускали мошенники в Тбилиси

Подпольное производство продуктов известных брендов кофе и сладостей с поддельными этикетками было раскрыто Генпрокуратурой в Тбилиси.

В грузинской столице в результате проведенных обысков было раскрыто незаконное производство продуктов питания – сладости и кофе с использованием чужих товарных знаков – сообщили Генеральная прокуратура и следственная служба министерства финансов Грузии.

Согласно их данным, в ходе проведения расследования были проведены обыски – более десяти тысяч коробок с конфетами и более двух тысяч единиц сладостей были изъяты у двух обвиняемых. Среди изъятого числились такие знаменитые товары брендов как Raffaello, Jacobs Monarch, Carte Noire и Kinder Schokolade.

Кроме того, правоохранителями были обнаружены единицы просроченной продукции, материалы для упаковки и так далее.

Сообщается, что следствие еще продолжится. От трех до пяти лет лишения свободы грозит задержанным.