Ежегодные проверки на наркотики будут проходить полицейские в Армении

Власти Армении намерены ввести ежегодные проверки для правоохранителей на употребление наркотиков. Они будут прописаны в новом дисциплинарном кодексе, который в скором времени представит глава МВД РА.

В Армении введут ежегодные проверки на употребление наркотических средств для сотрудников полиции. Об этом сообщила 4 июня глава МВД страны Арпине Саркисян на заседаниях постоянных парламентских комиссий.

Она отметила, что в ближайшее время обнародует новый дисциплинарный кодекс Полиции, который как раз и будет предусматривать ежегодное тестирование на употребление запрещенных препаратов.

"Согласно документу, сотрудники будут обязаны проходить ежегодное тестирование на наркотики"

– руководитель ведомства

Кроме того, если у руководителей будут возникать подозрения в отношении своих подчиненных, они смогут направлять их на внеплановую проверку, уточнила министр.