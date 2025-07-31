Евротройка готова вернуть антииранские санкции

Санкции в отношении Ирана готовы возобновить к концу лета страны "евротройки", следует из их обращения к генсеку ООН. Давление на Иран связано с тем, что сделка по ядерной программе не продвигается.

Франция, Германия и Великобритания готовятся возобновить санкции против Ирана, об этом говорится в письме глав МИД стран евротройки генсеку ООН Антониу Гутеррешу, пишет The Financial Times.

"Мы ясно дали понять, что, если Иран не пожелает достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, евротройка готова запустить механизм "снэпбека" (восстановление прежних санкций)"

– заявление

Отметим, что срок действия европейский санкций в отношении Ирана истекает в октябре 2025 года, но евротройка может продлить их действие из-за ситуации с иранской ядерной программой.