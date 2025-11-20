Вестник Кавказа

Евросоюз намерен участвовать в восстановлении Газы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель Каи Каллас сообщил о намерении властей ЕС принять участие в восстановлении Газы. Брюссель планирует сотрудничать с Каиром по этому вопросу.

ЕС выразил готовность принять участие в восстановительных работах в секторе Газа, рассказал пресс-секретарь главы евродипломатии Каи Каллас Анвар аль-Ануни. 

"На основе резолюции Совета Безопасности ООН 2803 "Совет мира" установит рамки и будет обеспечивать координацию средств, предназначенных для развития Газы, последовательным образом и при соблюдении международных юридических принципов"

– Анвар аль-Ануни

По словам аль-Ануни, Израиль и Палестина должны придерживаться принципов мирного сосуществования. Брюссель также намерен наладить контакты с Египтом для проведения конференции по восстановлению Газы. Власти ЕС призвали Израиль разблокировать средства для Палестины.

