Евросоюз намерен участвовать в восстановлении Газы

Официальный представитель Каи Каллас сообщил о намерении властей ЕС принять участие в восстановлении Газы. Брюссель планирует сотрудничать с Каиром по этому вопросу.
ЕС выразил готовность принять участие в восстановительных работах в секторе Газа, рассказал пресс-секретарь главы евродипломатии Каи Каллас Анвар аль-Ануни.
"На основе резолюции Совета Безопасности ООН 2803 "Совет мира" установит рамки и будет обеспечивать координацию средств, предназначенных для развития Газы, последовательным образом и при соблюдении международных юридических принципов"
– Анвар аль-Ануни
По словам аль-Ануни, Израиль и Палестина должны придерживаться принципов мирного сосуществования. Брюссель также намерен наладить контакты с Египтом для проведения конференции по восстановлению Газы. Власти ЕС призвали Израиль разблокировать средства для Палестины.