Европу ждет новая волна беженцев с Ближнего Востока - Ирак

Противостояние Израиля и Ирана может вызвать новую волну миграции с Ближнего Востока в Европу, об этом заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн, сообщает иракское информационное агентство INA.
"Военная эскалация может привести к новым волнам беженцев в Европу. Это требует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и для деэскалации ситуации посредством дипломатических решений"
– Хусейн
В беседе с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем об обострении ситуации он призвал Германию и международное сообщество "занять твердую позицию" против нарушений Израилем воздушного пространства Ирака.
Вадефуль подтвердил стремление Берлина "поддерживать безопасность и стабильность Ирака".
"Германия работает со своими региональными и международными партнерами, чтобы не допустить втягивания Ирака в цикл насилия. Мы хотим безопасности и стабильности для Ирака"
– Вадефуль