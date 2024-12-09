Европу ждет новая волна беженцев с Ближнего Востока - Ирак

Обострение конфликта между Израилем и Ираном может привести к мощной волне миграции из ближневосточного региона в Европу, предупреждают в Ираке.

Противостояние Израиля и Ирана может вызвать новую волну миграции с Ближнего Востока в Европу, об этом заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн, сообщает иракское информационное агентство INA.

"Военная эскалация может привести к новым волнам беженцев в Европу. Это требует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и для деэскалации ситуации посредством дипломатических решений"

– Хусейн

В беседе с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем об обострении ситуации он призвал Германию и международное сообщество "занять твердую позицию" против нарушений Израилем воздушного пространства Ирака.

Вадефуль подтвердил стремление Берлина "поддерживать безопасность и стабильность Ирака".

"Германия работает со своими региональными и международными партнерами, чтобы не допустить втягивания Ирака в цикл насилия. Мы хотим безопасности и стабильности для Ирака"

– Вадефуль