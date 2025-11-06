Вестник Кавказа

Европейские бюрократы злятся на Грузию – Папуашвили

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что европейские чиновники злятся на грузинский народ. Он также назвал причину такой реакции.

Спикер парламента Грузии, представитель партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили заявил о том, что ЕС испытывает злость к народу Грузии.

"Европейские бюрократы злятся на грузинский народ, потому что страна с населением в 3,7 млн человек посмела потребовать от Евросоюза обнародовать, какие деньги он тратит в нашей стране"

– Шалва Папуашвили

Он обвинил представителей ЕС в том, что они участвовали в финансировании протестов в Грузии и всячески влияли на создание дестабилизации в стране, в том числе с помощью денежных вливаний из европейского бюджета.

По его словам, Брюсселю не нужна независимая Грузия, которая имеет собственные интересы и "стоит на своих ногах".

