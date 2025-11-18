Европейская миссия 7000 раз понаблюдала за Азербайджаном с территории Армении

Юбилейный семитысячный мониторинг армяно-азербайджанской границы устроила сегодня европейская наблюдательная миссия, все еще работающая в Армении, несмотря на де-факто установление мира между Баку и Ереваном.

Миссия наблюдателей Евросоюза, проводящая мониторинги условной азербайджано-армянской границы с территории Армении, отчиталась сегодня о юбилейном, семитысячном патруле.

В опубликованном по этому случаю сообщении руководства миссии не уточняется, на каком участке границы и в какой области Армении был проведен юбилейный патруль, есть лишь фотография четверых наблюдателей на фоне кавказских гор.

Вместо географических данных об очередном мониторинге миссия наблюдателей ЕС предоставила заявление о приверженности миссионеров исполнению мандата наблюдения за территорией Азербайджана со стороны Армении.

Напомним, что, согласно седьмой статье парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией стороны обязуются не размещать силы третьих государств на общих границах. В связи с этим после подписания договора Ереван будет обязан вывести европейских миссионеров с армяно-азербайджанской границы.