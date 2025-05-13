Еврокомиссия представит комплекс мер против импорта газа из РФ – СМИ

ЕС идет к полному отказу от российского газа: Еврокомиссия представит комплекс мер против импорта "голубого топлива" из РФ.

17 июня Еврокомиссия намерена представить пакет мер против российского газового импорта, а также поставок нефти и урана, сообщает Блумберг.

"Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов"

– Блумберг

Ранее в Брюсселе обсудили проект отказа от импорта российских энергоресурсов до конца 2027 года. Однако, как сообщают СМИ, Бельгия и Франция выступили против предложения еврочиновников, потребовав дополнительных гарантий.

Напомним, что в мае Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ, направленный против российских танкеров, которым Брюссель закрыл доступ в европейские порты.