Еврокомиссия представит комплекс мер против импорта газа из РФ – СМИ

17 июня Еврокомиссия намерена представить пакет мер против российского газового импорта, а также поставок нефти и урана, сообщает Блумберг.
"Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов"
– Блумберг
Ранее в Брюсселе обсудили проект отказа от импорта российских энергоресурсов до конца 2027 года. Однако, как сообщают СМИ, Бельгия и Франция выступили против предложения еврочиновников, потребовав дополнительных гарантий.
Напомним, что в мае Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ, направленный против российских танкеров, которым Брюссель закрыл доступ в европейские порты.