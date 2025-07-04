Евгений Михайлов: Москве и Баку нужно убрать эмоции и договориться

Резко негативный фон российско-азербайджанского кризиса в СМИ с попытками разжечь националистические настроения должен быть устранен путем государственного регулирования, заявил "Вестнику Кавказа" политолог Евгений Михайлов, пояснив, что в такой непростой ситуации сторонам стоит снизить эмоциональный накала и вернуться к взвешенному диалогу.

Необходимо остановить разжигание азербайджанофобии в российских СМИ и соцсетях, резко активизировавшееся с началом российско-азербайджанского кризиса – оно противоречит национальным интересам России в южно-кавказском регионе и задачам сохранения межнационального мира в государстве. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

"Чтобы всего этого не было, должен быть контроль государства за работой СМИ. Сейчас мы видим и в азербайджанских СМИ враждебную риторику, и в российских СМИ. Заметьте, что если раньше в российских интернет-порталах и прочих телеграм-каналах, преступниками называли представителей разных национальностей, то сейчас идет сплошная линейка, что во всем виноват Азербайджан. Это неправильно. И это нужно контролировать: как в Азербайджане легко дать задание определенным организациям прекратить разжигание, так и в России. Это можно решать – но если не решается, значит, это кому-то нужно", - прежде всего сказал он.

Эксперт выразил уверенность в том, что Россия будет работать над нормализацией отношений с Азербайджаном. "Я думаю, что сейчас обстановка между Россией и Азербайджаном постепенно нормализуется. Россия, скорее всего, будет предпринимать определенные шаги для урегулирования ситуации. Конечно, есть непонимание того, что происходит между Россией и Азербайджаном, потому что страны дружили всегда. Но в любом случае будут приниматься меры для стабилизации обстановки – уже сейчас есть ощущение, что ни в Москве, ни в Баку не заинтересованы в том, чтобы наши отношения прервались", - сообщил Евгений Михайлов.

"Россия по-прежнему придерживается союзных договоренностей с Азербайджаном, которые следуют из Декларации о союзническом взаимодействии, заключенной 22 февраля 2022 года, за два дня до начала специальной военной операции. У нас есть прекрасные отношения с Баку по линии правоохранительных органов, генпрокуратур и МВД, и я думаю, что эти контакты должны продолжаться в том же духе, когда ведомства делают запросы коллегам и получают ответы", - продолжил политолог.

"Я считаю, что всем нужно выдохнуть, собраться с силами, убрать эмоции и договариваться", - заключил директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.